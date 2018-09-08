SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Şehitlik anıtı önündeki etkinliğin ardından...
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Erik dalı istifası!

Şehitler anıtı önündeki etkinlikte 'Erik Dalı' krizi istifa getirdi

Kütahya'nın Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla Cevizdere Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde gösteri sunulması olayının ardından Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, kaymakamlığa istifa dilekçesi verdi.

08.09.2018 - 10:05 | Güncelleme: DHA

Emet ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü için 3 Eylül'de ilçeye bağlı Günlüce köyündeki Cevizdere Şehitler Anıtı önünde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Günlüce Ortaokulu'nun folklor ekibi, gösteri sundu. 4 dakikalık folklor gösterisi, zeybek ile başladı. İçerikte yer alan 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde oyuna geçilince Kaymakam Çiçek, müdahalede bulundu. Çiçek'in müdahalesi üzerine folklor gösterisi yarıda kesildi. Etkinliğin devamında Kur'an-ı Kerim okundu.

DHA'nın haberine göre, etkinlikte 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde sunulan gösteriye dair görüntüler, sosyal medyadan paylaşılınca tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan da kaymakamlığa istifa dilekçesi verdi. İnan dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Emet Kaymakamlığı'na; Düzenli ordumuzun ilçemizden geçişi ve ilçemizin kurtuluş yıldönümü olan 3 Eylül kutlama programı çerçevesinde köyümüz hudutları içerisinde bulunan temsili Cevizdere Şehitliği'nde tören düzenlenmiştir. Bu tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Ecdad Deneği Başkanı Ali Duyan'ın konuşmaları, folklor gösterisi, şehit mezarlarında Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile halka ikram olarak icra edilmiştir. Program kapsamında folklor gösterisi yapıldığında fon müziği sehven erik dalı oyun havasını çalmıştır. Bu duruma ilçe kaymakamımızca müdahale edilerek, müzik sonlandırılmıştır. Folklor ekibi Günlüce Ortaokulu öğrencileri olup, bu müziğin önceden çalınacağından haberim bulunmamaktadır. Programın tamamı yayınlanmadan sadece anıtta kızların oyun oynadığı ima edilerek art niyetli olarak önce sosyal medyaya, daha sonra ulusal basına yanlış bir şekilde yansıtılmıştır. Ben görev yaptığım 4.5 yıl içerisinde milliyetçi, mili ve manevi değerlerine sahip ve sadık, şehit yakını olarak, özverili ve başarılı olarak muhtarlık görevimi yürüttüm. Sosyal medyada şahsım, muhtarlığım, köyüm, ilçem ve devlet büyüklerim kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışılmış ve hakaretlere de maruz kalınmıştır. Şehitlerin maneviyatına daha büyük zarar vermemek ve yanlış anlamalara, art niyetli hareketlere fırsat ve meydan vermemek için muhtarlık görevimden istifa etmek istiyorum. Takdirlerine arz ederim."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X