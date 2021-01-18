Erik Sabo, Çaykur Rizespor'da

Rizespor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Erik Sabo, yarın Rize'ye gelecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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