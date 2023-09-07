Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması...

Dünya genelinde görülen Eris varyantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasının ardından bir kez daha gündem olmuş durumda. Türkiye'de henüz rastlanmayan virüse dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte konuyla ilgili detaylar...

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COVID-19'DA YENİ VARYANT ENDİŞESİ

Bakan Koca, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Eris varyantına bağlı vakanın Türkiye'de henüz görülmediğini söyledi.

Koca şöyle konuştu:

''Referans laboratuvarlarımızda sürekli analizler yapılıyor. Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil.