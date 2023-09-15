Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eris varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama! Eris varyantı belirtileri nelerdir?

        Eris varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama! Eris varyantı belirtileri...

        Dünya genelinde ilk olarak 3 Temmuz 2023'te görülen Eris varyantı, bu kez Türkiye'de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün itibariyle resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar; Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Türkiye'de kaç kişide görüldü gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İşte, hem Bakan Koca'nın açıklamaları hem de söz konusu varyant hakkında bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın birçok yerinde görülen Eris varyantı ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Türkiye'de de görüldüğüne dair yapılan açıklamanın ardından gündem olan Eris varyantına ilişkin vatandaşlar; Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Türkiye'de nerelerde görüldü gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

        2

        BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: ERIS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ!

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantı ile ilgili olarak; "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü" açıklamasında bulundu.

        Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

        3

        ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

        İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.

        4

        ERİS VARYANTI İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?

        Eris varyantı ilk olarak 3 Temmuz 2023'te uluslararası alanda, özellikle de Asya'da artan raporlar nedeniyle izlenmeye başladı.

        Birleşik Krallık'taki serilerin yüzde 11,8'i 10 Temmuz 2023'ten itibaren Eris olarak sınıflandırıldı.

        5

        ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Boğaz ağrısı,

        Burun akması,

        Burun tıkanıklığı,

        Hapşırma,

        Kuru öksürük,

        Baş ağrısı,

        Islak öksürük,

        Boğuk ses,

        Kas ağrıları,

        Değişik koku alma.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!