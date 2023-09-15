Haberler Gündem Eris varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama! Eris varyantı belirtileri nelerdir?

Eris varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama! Eris varyantı belirtileri... Dünya genelinde ilk olarak 3 Temmuz 2023'te görülen Eris varyantı, bu kez Türkiye'de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün itibariyle resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar; Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Türkiye'de kaç kişide görüldü gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İşte, hem Bakan Koca'nın açıklamaları hem de söz konusu varyant hakkında bilinmesi gerekenler... Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyanın birçok yerinde görülen Eris varyantı ile ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Türkiye'de de görüldüğüne dair yapılan açıklamanın ardından gündem olan Eris varyantına ilişkin vatandaşlar; Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir ve Türkiye'de nerelerde görüldü gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

2 Şurada Paylaş!







BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: ERIS VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ!



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eris varyantı ile ilgili olarak; "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü" açıklamasında bulundu.



Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."