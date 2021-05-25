Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
AA

Erkam Yıldırım'ın, avukatı Muhammed Gök aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, organize suç örgütü lideri ve yurt dışında kaçak olan Sedat Peker'in YouTube adlı sosyal paylaşım sitesinden 23 Mayıs'ta bir video yayınlayarak, Erkam Yıldırım hakkında birden çok iftira, itham ve isnatlarda bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu paylaşımdaki video içeriğinde bulunan konuşmalara yer verilen dilekçede, "Bunun Erkam Yıldırım'ı karalamaya yönelik, toplumun gözünde ön yargılı ve yanlış bir algı oluşturma gayreti taşıyan, açıkça hakaret ve iftira içeren bir paylaşım olduğu izahtan varestedir. Bu paylaşım müvekkilimizin şahsiyetinde derin yaralar oluşturmuş ve kişilik haklarını da haksız bir şekilde ihlal etmiştir. Müvekkilim, deniz ticareti alanında saygın bir iş adamıdır. Bahsi geçen videoda müvekkilim Erkam Yıldırım'ın doğrudan şahsının hedef alındığı ve kişilik hakkının ihlal edildiği aşikardır." denildi.

Dilekçede, şüpheli Sedat Peker'in bahsi geçen videoda planlı bir kurguyla kendince uluslararası bir uyuşturucu ticaretini açıkladığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Kolombiya'dan sevk ve idare edilen bir kokain ticaretinin, DEA'nın (ABD'de uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmekle olan bir birim) yoğun baskısı sebebiyle Kolombiya'ya sınır Venezuela'ya kaydığını ve Venezuela'dan Türkiye'ye uluslararası kokain ticaretinde müvekkilime ait gemilerin de yer aldığı bir organizasyonla Avrupa'ya, Türkiye'ye ve Suriye/Lazkiye limanından Ortadoğu'ya pazarlandığı iddia ve iftiralarına yer vermiştir. Müvekkilimin uluslararası uyuşturucu sevkiyatının içinde olduğu ve birtakım ağların eline düştüğü, siyasi nüfuz sebebi ile de hukuk dışı bu sürecin devam ettirildiği algısı ustaca ve planlı yürütülmüştür."

Twitter, Facebook, YouTube ve sair sosyal medya hesaplarında yüzlerce insanın bu iftiralara inandığı vurgulanan dilekçede, etkileşim alan bu iftiraların daha da tahrif edilerek, Erkam Yıldırım'ın itibarının toplum nezdinde zedelendiği kaydedildi.

- "Kirli bir uyuşturucu ticaret ağının müvekkilimle birlikte anılması asla kabul edilebilir değildir"

Dilekçede, bu iddiaların hiçbir aslı olmadığı gibi ilgili iftiralar hakkında Erkam Yıldırım'ın babası ve Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım'ın, aynı gün gazetecilerin sorularına cevap vererek açıklama yaptığı aktarıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, "Adı organize suç örgütü liderliğiyle anılan ve her ne sebeple olursa olsun kaçak durumunda olan şüphelinin, kendince birtakım iddia ve isnatlarda bulunması, şüphelinin videoda bahsettiği türden kirli bir uyuşturucu ticaret ağının, müvekkilimle birlikte anılması asla kabul edilebilir değildir. Zira müvekkilimin Venezuela'ya neden gittiği hususu basına açıklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

- "Müvekkilim Halil Falyalı'yı tanımamaktadır"

Şüpheli Sedat Peker'in videosunda, Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın uyuşturucunun para trafiğini yönettiğini ve Erkam Yıldırım'ın da Kıbrıs'a gittiğinde bahsi geçen kişinin otelinde kalarak misafiri olduğu yönünde yalan ve iftiralara yer verdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilim Halil Falyalı'yı tanımamaktadır. Kıbrıs'a da en son 5 yıl önce gitmiş olup, bahsi geçen şahsın otellerinde veya ona ait bir yerde misafir de olmamıştır. Halil Falyalı adlı şahısın ne müvekkilim ve ne de müvekkilimin ailesiyle herhangi bir ilgisi, ilintisi bulunmamaktadır. Kaldı ki bahsi geçen iş adamı da gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube haber kanalına canlı bağlanıp, müvekkilim ve babası Binali Yıldırım ile ilgisi olmadığını açıkça beyan etmiştir.

Şüpheli Sedat Peker, belirli bir plan ve program dahilinde müvekkille ilgisiz kişi ve konuları ilişkilendirmek, yanlış tarih ve bilgiler vermek ve olayları gerçek bağlamından koparıp manipüle etmek suretiyle yapmış olduğu açıklamalar ve kasıtlı yorumların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün olmadığı gibi yapılan paylaşımda korunması gereken herhangi bir hukuki yarar bulunmadığı da savcılık makamının malumudur. Yine, şüpheli Sedat Peker iddia ve iftiralarını asla kabul etmemekle birlikte, müvekkilim hakkında yeni bir uyuşturucu ticareti güzergahı kurmak için Venezuela'ya gittiğini iddia ederken, videonun devamında ise 'Kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil, başka gemiler koordinasyon ediyor' ifadeleriyle birbiriyle çelişkili birtakım ifadelere yer vermesi, paylaşımında bir tutarlılık olmadığını da göstermektedir. Paylaşılan videoda suç uydurma suçu da gerçekleşmiş olup, şüphelinin bu kasıtla hareket ettiği de açıkça ortadadır."

Bu kapsamda dilekçede, şüpheli Sedat Peker hakkında "hakaret", "iftira" ve "suç uydurma" ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rize'de 11 sivil toplum örgütünden İkizdere'de yapılacak taş ocağına destek
AJANS HABERLERİRize'de 11 STK'dan taş ocağına destek