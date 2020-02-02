Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda MKE Ankagücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker, yeni oyuncuların katılmasıyla Kasımpaşa’nın layık olduğu yere geleceğini aktardı. İlk yarı hakimiyetin kendilerinde olduğunu ifade eden Çoker, “Maçın başında golü çok çabuk bulduk. İlk devre hakimiyet bizdeydi, ikinci golü de bulduk ama ‘VAR’ dan geri döndü. Eğer ilk devreyi 2-0 bitirseydik, planladığımız gibi maçtan 3 puan alabilirdik” diye konuştu.

Her iki takımında içerisinde yeni oyuncuların ağırlıkta olduğunu kaydeden Çoker, “Karşı takımın da yeni transferleri var, onlar da transfer yasağını kaldırıp yeni oyuncular aldı. Biz buraya gelirken 3 puanı hedeflemiştik ama puansız dönmeyeceğimizden de emindik. Sahada 7 tane futbolcumuz 10 gün içinde takıma katıldı ve çok iyi mücadele ettiler” şeklinde konuştu.

Maçı değerlendiren Çoker, şunları kaydetti:

“Takım savunmasını üst düzeyde yaptık, pozisyon fazla vermedik ama rakibinde nasıl oynayacağını analiz ettiğimiz için ona göre tedbirlerimizi aldık. Zaman zaman eksiklikler yaptık ama yüzde yüz pozisyon vermedik. Yalnızca maçın ikinci devresinin 5 dakikasında bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Top bizdeyken bireysel hatadan dolayı rakibin kazandığı bir penaltıyla maç 1-1 bitti. Puanla döndüğümüz için sevinçliyiz.”