Erkan Kolçak Köstendil arkadaşlarıyla buluştu

SHOW TV ekranlarının fenomen dizisi 'Çukur’un ‘Vartolu’ karakterine hayat veren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Yoğun bir iş temposu olduğunu dile getiren Köstendil, "Setten çıktım, arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz" diyerek bir mekana giriş yaptı