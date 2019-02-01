Erkan Kolçak Köstendil arkadaşlarıyla buluştu

Giriş: 01.02.2019 - 09:21 | Güncelleme:  

SHOW TV ekranlarının fenomen dizisi 'Çukur’un ‘Vartolu’ karakterine hayat veren oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Yoğun bir iş temposu olduğunu dile getiren Köstendil, "Setten çıktım, arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz" diyerek bir mekana giriş yaptı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti. 

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    "ARKADAŞLARIMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

    Yoğun bir iş temposu olduğunu dile getiren Köstendil, "Setten çıktım, arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz" diyerek bir mekana giriş yaptı.

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