Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un fenomen karakteri Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, ‘12 Numaralı Adam’ oyunuyla Avrupa turnesini tamamladı.

Sekiz şehirde 12 gösteri sahneleyen oyuncuyu, Nürnberg’de izlemeye gidenler arasında Arjantinli bir hayranının olması dikkat çekti. Sınır denilen şeyin, aslında olmadığını gördüğünü dile getiren Köstendil, 2019 yılında Türkiye’de de sahnede olacak.

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