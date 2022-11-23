Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Pankreas Kanseri Metastaz yapıp karaciğere de geçmiş. Erkan Özerman, Onkolog Doktor Süalp Tansan tarafından tedavi edilmeye başlanmıştır. Kurucu Başkanı olduğu 35. Best Model of The World Yarışması ertelenmeyecek ve 16 Aralık 2022’de İstanbul’da, 40 ülkenin iştirakiyle Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.”