Erkan Süer: "Galatasaray'a formayı almaya geliyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Erkan Süer: "Galatasaray'a formayı almaya geliyorum"

Galatasaray'ın Ümit Milli oyuncuları Yunus Akgün ve Erkan Süer, açıklamalarda bulundu. Erkan Süer, "Galatasaray'a ilk geldiğimde de hazırdım. O gün de formayı almaya geliyordum, şimdi de formayı almaya geliyorum. Allah nasip ederse yeni yönetimimizle, Fatih hocamızla devam edersek forma şansı bulacağımıza inanıyorum" dedi

Erkan Süer: 
DHA

Galatasaray'dan geçen sezon Adana Demirspor'a kiralık gönderilen Yunus Akgün ve Turgutluspor'da kiralık oynayan Erkan Süer, Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri öncesinde 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

YUNUS AKGÜN: DAHA İYİ MÜCADELE EDİP DAHA İYİ BİR OYUN GÖSTERMEK İSTİYORUZ

Kampın çok güzel ve keyifli geçtiğini söyleyen Yunus Akgün, "Sakatlığımdan dolayı uzun süre gelememiştim. Tolunay hocaya tekrar çağırdığı için teşekkür ederim. Kampımız çok güzel geçiyor. Hemen hemen 1 hafta oldu. Önümüzde bir Ukrayna maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Önceki maçlarda mağlubiyetler yaşamıştık ve bu bizi kötü göstermişti. Şimdi artık daha iyi mücadele edip daha iyi bir oyun göstermek istiyoruz" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR ADANA DEMİRSPOR TARİHİNE GEÇTİK"

Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirdiği geçen sezonda şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getiren genç forvet, "Adana Demirspor camiasının 26 yıllık bir hasreti vardı. Biz bunu Samet hocanın gelmesiyle beraber bitirdik. Çok şükür tarihe geçtik. Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmem var. Benim amacım, Adana Demirspor'a katkı sağlayıp Galatasaray'a güçlü dönebilmekti. İnşallah Galatasaray'da güzel şeyler olur. Galatasaray'da o formayı alıp uzun yıllar giymek istiyorum. İnşallah Galatasaray formasıyla kupalar ve şampiyonluklar kazanmak bana nasip olur" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNDÜĞÜMDE KENDİMİ GÖSTERİRSEM FATİH HOCAM BANA ŞANS VERİR"

Gelecek sezon Galatasaray formasıyla kendisini göstermek ve formayı almak istediğini söyleyen 20 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da forma giymek her oyuncunun hayalidir. Fatih hocam orada. O nasıl yapacağını bilir. Biz hocamla her zaman konuşuyoruz. Daha çok gelişmem için bu sene oynamam gerekiyordu. Benim için iyi oldu" şeklinde konuştu.

"HEDEF A MİLLİ TAKIM"

Hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyleyen Akgün, "Bizim buradan arkadaşlarımız A Milli Takım'a gidiyor. Biz de gururlanıyor ve hevesleniyoruz. Tabii ki de hedefimiz, A Milli Takım forması giymek. Zaten oynadıkça ve kendini gösterdikçe Şenol hoca hakkını verir" diye konuştu.

ERKAN SÜER: GALATASARAY'A FORMAYI ALMAYA GELİYORUM

Galatasaray'dan geçen sezon 2'nci Lig ekibi Turgutluspor'a kiralık olarak giden Erkan Süer de Ümit Milli Takım ortamını özlediğini vurgulayarak, "Tekrar burada olduğum için mutluyum. Uzun süre buraya gelemedik. Ümit Milli Takım özleniyor. İnşallah devamı gelecek" dedi. Gelecek yıl Galatasaray formasını sırtına geçirmek istediğini kaydeden 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Galatasaray'a ilk geldiğimde de hazırdım. O gün de formayı almaya geliyordum, şimdi de formayı almaya geliyorum. Allah nasip ederse yeni yönetimimizle, Fatih hocamızla devam edersek forma şansı bulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA YAPACAĞIM ÇOK İŞ VAR"

Sarı-kırmızılı takımda yapacağı çok iş olduğunu belirten Süer, "Galatasaray'da ilk hedefim oynamak ve orayı hissetmek. Orada yapacağım çok iş olduğunu düşünüyorum. Daha çok emek vermek istiyorum. Sonra da tabii ki kulübüme para kazandırıp ülkemi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Inter'de Conte depremi
FUTBOLInter'de Conte depremi
Fenerbahçe'de Vedat Muric operasyonu
FUTBOLVedat için flaş mesaj!
Rosier'in yerine Aurelio Buta geliyor | Beşiktaş transfer haberleri
FUTBOLRosier'in yerine Buta
Berke Özer: “Başkan Ali Koç ile oturup, bir gelecek planlaması yapacağız”
FUTBOLFenerbahçe'de kalacak mı? Berke konuştu
Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Türk futbolcular, milli takım kampı için Antalya'ya geldi
FUTBOLBurak, Zeki ve Yusuf kampa katıldı
A Milli Futbol Takımı, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın Azerbaycan ile karşılaşacak
FUTBOLMilliler, Azerbaycan karşısında
Hasan Kartal: Futbolun tamamından çıkacağım
FUTBOL"Futbolun tamamından çıkacağım"
Göztepe Emrah Başsan'ı bitiriyor - Spor Haberleri
FUTBOLGöztepe Emrah Başsan'ı bitiriyor
Gedson Fernandes: Galatasaray'da büyüdüm
FUTBOL"Galatasaray'da büyüdüm"
Trabzonspor'da Marek Hamsik sürprizi - Trabzonspor Haberleri
FUTBOLHamsik sürprizi