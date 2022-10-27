Erkan Yolaç'ın eşinden açıklama: "Tedavisi yoğun bakımda sürüyor"

"Tedavisi yoğun bakımda sürüyor" 0:00 / 0:00

DHA

Bir dönemin fenomen yarışmalarından 'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, temmuz ayında geçirdiği bağırsak enfeksiyonu ve zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Hastane sürecinde koronavirüse de yakalanan Yolaç'ta daha önce geçirdiği zatürre yeniden görüldü. Koronavirüsün ardından altta yatan birçok hastalığı da ortaya çıkan 87 yaşındaki Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, sunucunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yolaç, "Erkan'da MSA-P (Multi Sistem Atrofi) ortaya çıktı. Ciğerlerde mantar üremesi oldu. Yutkunma zorluğu olduğu için de beslenme yapılamıyor. Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Öyle bir giriyor, çıkıyor ki... Sabah konuşuyorum çok iyi, öğleden sonra bozuluyor. Duaları bekliyoruz. Erkan Bey, gelecek yine gülen yüzüyle. 'Evet-Hayır' yapar belki..." diye konuştu. Asuman Yolaç, eşinin Amerika'da tedavi gördüğüne dair haberlerin de 5 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.

"BURUNDAN BESLENİYOR VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇOK DÜŞÜK" Tuğberk, "2022'nin mart ayından itibaren hastane ve ev süreci geçiriyoruz. En son hikayemiz 4 Temmuz'da oldu, yiyecek zehirlenmesi diyebiliriz. 'Yaşı nedeniyle hastanede tedavi edelim' dediler. 9 Temmuz'da bir baktık 'Erkan, Covid-19 katında' diye bana haber geldi. 25 Temmuz'a kadar ancak toparladılar. Koronavirüsten sonra zatürreyi tekrarladı. Altta yatan başka rahatsızlıklar çıktı. Anlaşılamayan bir yataktan kalktığı zaman hastanede tansiyonun düştüğü görüldü. Onun tedavisine başlandı. MSA-P (Multi Sistem Atrofi) Erkan'da ortaya çıktı. Arkasından yine zatürre olup, yoğun bakıma indik. Ciğerlerde mantar üremesi oldu. Yutkunma zorluğu olduğu için de beslenme yapılamıyor. İlaçlar nedeniyle de tedavi için hep uyku halinde. Yemek vermiyorlar, burundan besleniyor ve bağışıklık sistemi çok düşük" açıklamasını yaptı.

"YÜRÜYEREK GELDİK, YÜRÜYEREK ÇIKACAĞIZ" Hastalık sürecini atlatacaklarına inandığını söyleyen Yolaç, "İnşallah atlatacağız, bütün iyi dileklerimizi yolluyoruz. Onunla konuşabildiğimiz zamanda hep 'Ne zaman çıkacağım?' diye soruyor. 'Nedir bu çektiğim, bir oraya, bir buraya atıyorlar' diyor. Uzun zamandır yattığı için vücutta yara olmasın diye dikkat ediyorlar ve 2 saatte bir pozisyon değiştiriyorlar. O da, 'Beni buradan çıkar' diye söylenip, duruyor. 'Çıkacağız Erkancığım, yürüyerek geldik, yürüyerek çıkacağız' diyorum" ifadelerini kullandı. "SON 10 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA" Mart ayındaki tedaviden sonra temmuz ayında normal bir şekilde evden çıktıklarını belirten Asuman Tuğberk Yolaç, "Gülerek gittik, 'Beni hastaneye niye götürüyorsun?' dedi. 'Erkan, gel gidelim hastaneye' dedim, 'Tamam' dedi. Son 10 gündür yoğun bakımdayız. Bilinci açılıyor, kapanıyor. Öyle bir giriyor, çıkıyor ki... Sabah konuşuyorum çok iyi, öğleden sonra bozuluyor. 'Çok acıktım, yemek istiyorum, su istiyorum' diyor. Öksürük de ciğerler de çok kötü. Son 10 günde çıkmasının sebebi de bu" diye konuştu.