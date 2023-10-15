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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da erkek arkadaş dehşeti! Kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı - Haberler

        Antalya'da erkek arkadaş dehşeti! Sokaktaki tartışmada bıçakladı

        Antalya'da Ömer B., tartıştığı kız arkadaşı Büşra Y.'yi bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:40
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        Antalya'da Ömer B. (32), tartıştığı kız arkadaşı Büşra Y.'yi (28) sağ baldırından bıçakladı.

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        Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki döner kavşak altında meydana geldi. Ömer B. ile kız arkadaşı Büşra Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşdü.

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        Ömer B., üzerinde taşıdığı bıçakla Büşra Y.'yi sağ baldırından bıçakladı. Arkadaşının bıçaklandığını gören adı öğrenilemeyen kadın ile çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, acı içinde kıvranan Büşra Y.'yi sedyeye alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Büşra Y., hastaneye götürüldü.

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        Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, Ömer B.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ömer B., basın mensuplarının 'Neden bıçakladın' sorusuna, elini havaya kaldırarak cevap vermedi.

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        Ekip otosuna bindirilen Ömer B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        #antalya haberleri
        #kadına şiddet
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