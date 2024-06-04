Erkek arkadaşı tarafından dövülen kadının ifadesi şaşırttı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde Azra H.A. isimli kadın, otomobile bindiği sırada E.A. tarafından tekme tokat dövüldü.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerin ardından ikili polis merkezine giderek ifade verdi.

Azra H.A. ifadesinde, yanındaki kişinin nişanlısı olduğunu, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dönüşte de alkolün de etkisi ile kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada nişanlısı olduğunu iddia ettiği kişinin "bin şu arabaya" diyerek eliyle ittirdiği sırada yere düştüğünü öne sürdü.