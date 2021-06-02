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Erkek arkadaşını bıçaklayarak ölmesine neden olan kadının 18 yıla kadar hapsi istendi

Savcılık tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, yaralama kastıyla hareket eden sanığın "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi

Erkek arkadaşını bıçaklayarak ölmesine neden olan kadının 18 yıla kadar hapsi istendi
AA

Bahçelievler'de sanık Arzu Soytürk'ün, tartışma sonucunda erkek arkadaşını bacağından bıçaklayarak ölmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Arzu Soytürk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Tarafların avukatları ve bir kısım müştekiler de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Mütalaada sanık Arzu Soytürk ile maktul Sedat Akyazı'nın 4 yıllık gönül ilişkisi bulunduğu, olay tarihi 30 Ekim 2020'de sanığın erkeklere yönelik bir yerde garsonluk yapması nedeniyle maktulle arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Maktulün sanığa başka erkeklerle ilişki yaşadığı imasında bulunduğu anlatılan mütalaada, aralarında çıkan tartışma üzerine sanığın bacağından bıçakla yaraladığı maktulün hayatını kaybettiği kaydedildi.

Mütalaada, ifadesine yer verilen sanık ise "Kumar borcu olan maktulün 'Git nereden buluyorsan para bul' dediğini, maktulü korkutmak için bıçağı salladığını, öldürme niyetinin olmadığını" belirtti.

Olayın oluş şekli, bacak kısmında bir bıçak darbesinin olması ve 112'yi aramaya çalışması nedeniyle sanığın yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilen mütalaada, sanık Soytürk'ün "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- "Bir anlık kızgınlıkla olay meydana geldi"

Söz verilen sanık Arzu Soytürk, öldürme amacıyla bir şey yapmadığını belirterek, "Ona zarar verme niyetim yoktu. Ben oturuyordum, maktul ayaktaydı. Bir anlık kızgınlıkla bu olay meydana geldi. Bacaktan kalbe giden bir damar olduğunu bilmiyordum. Bu olaydan sonra öğrendim." dedi.

Müştekilerin avukatı da sanığın arkası dönükken maktulü bıçakladığını ve öldürme kastıyla hareket ettiğini belirtti.

Sanık Soytürk'ün avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, mütalaaya karşı beyanların hazırlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sedat Akyazı ile sanık Arzu Soytürk'ün 4 yıldır gönül ilişkisi bulunduğu, 30 Ekim 2020'de, zaman zaman birlikte yaşadıkları Bahçelievler'deki evde, sanığın erkeklere yönelik bir kahvehanede garsonluk yapması nedeniyle aralarında tartışma çıktığı anlatıldı.

Sanığın sehpa üzerindeki bıçağı alarak maktulün bacağına arkadan bir kere sapladığı ve maktulün hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, maktulün ölümüne yol açan bıçak darbesinin yalnızca bir kere ve bacak bölgesinde olduğu, sanığın öldürme kastıyla hareket etmediği aktarıldı.

İddianamede, sanığın 112'yi aramaya çalıştığı, maktulün ise kan kaybından öldüğü belirtilerek, sanığın eyleminin kasten yaralamaya yönelik olduğu ancak beklenmeyen durum nedeniyle maktulün öldüğü kaydedildi.

İddianamede, sanık Arzu Soytürk'ün "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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