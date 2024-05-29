Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan 22 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 16 yaşındaki kız tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde erkek arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
Mevlana Halit Mahallesi’ndeki evinde 3 gün önce ağabeyi tarafından, başından ve kolundan tabancayla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki M.V'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: DHA
Soruşturma kapsamında polise teslim olan ve M.V'nin kız arkadaşı olduğunu belirten 16 yaşındaki M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Fotoğraf: DHA