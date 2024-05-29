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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı - Gündem Haberleri

        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı

        Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan 22 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 16 yaşındaki kız tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:50 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:58
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde erkek arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

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        Mevlana Halit Mahallesi’ndeki evinde 3 gün önce ağabeyi tarafından, başından ve kolundan tabancayla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki M.V'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

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        Soruşturma kapsamında polise teslim olan ve M.V'nin kız arkadaşı olduğunu belirten 16 yaşındaki M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Fotoğraf: DHA

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        Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

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        Fotoğraf: DHA

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