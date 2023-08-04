Erkekler aldattığında ne yapar?

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Sana yalan söylüyorsa

Aldatan bir erkeğin en önemli özelliklerinden biri partnerine defalarca yalan söylemesidir. Ne de olsa, aldatan erkekler izlerini örtmek zorundadır ve bu, kiminle oldukları, nerede oldukları, neye para harcadıkları ve ayrıca kimi aradıkları, e-posta gönderdikleri ve mesaj attıkları hakkında yalan söylemek anlamına gelir.

Aslında, aldatan birçok erkek için hayatları büyük bir yalana dönüşür ve düşüncesizliklerini gizli tutmak için hikayeler, olaylar ve olaylar uydurmaya başlarlar. Ve çoğu durumda bu, gerçeği pratikte tanınmaz hale gelene kadar uydurmak ve tahrif etmek anlamına gelir. Bununla birlikte, gerçeği kurgudan deşifre etmenize yardımcı olabilecek, arayabileceğiniz bazı işaretler vardır ve bu, hem sözlü hem de sözlü olmayan ipuçlarına dikkat etmek anlamına gelir.

Örneğin, insanlar yalan söylerken, anlatmak istediklerinin dinleyici tarafından anlaşılması umuduyla, neredeyse bir senaryodan satırlar okuyormuş gibi, tipik olarak belirli kelimeleri tekrarlarlar. Ne de olsa, anında bir şeyler uydurmak karmaşık ve zor olabilir, bu nedenle yalan söyleyen insanlar, işleri basit tutmak için anahtar, can alıcı ifadelere bağlı kalma eğilimindedir.

Öte yandan, insanlar yalan söylediğinde bazen sağladıkları bilgi miktarını gereğinden fazla paylaşırlar ve gerekenden çok daha fazla ayrıntı ve ayrıntı verirler. Bunu daha dürüst, şeffaf ve inandırıcı görünmek için yapıyorlar ama gerçekte aşırıya kaçıyorlar. Ayrıca, insanların yalan söylerken genellikle ne söylediklerine ek olarak, bunu nasıl söylediklerine de dikkat etmek önemlidir. Spesifik olarak, insanlar yalan söylediğinde, konuşurken ağızlarına dokunma veya ağızlarını kapatma eğilimindedirler. Neredeyse bir şeyleri geride tuttuklarının sinyalini veriyor.

İnsanlar ayrıca dürüst olmadıklarında sallanmaya, kıpırdanmaya ve hatta gergin bir şekilde titremeye eğilimlidirler, bu nedenle endişeli ve doğal olmayan görünen herhangi bir hareket aramak zorunludur. Ayrıca insanların yalan söylediğinde, konuşurken sağa bakma eğiliminde olduklarına inanılır. Belki de haksız olduklarını bildikleri için.