Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de erteleme maçları 4-6 Mart'ta yapılacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, B ve C Grubu'nda tehir edilen müsabakaların 4-6 Mart'ta Bursa ile Ankara'da oynanacağı belirtildi.
Kupada erteleme maçlarının programı şöyle:
- B Grubu (Bursa)
Yarın:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne
5 Mart Cuma:
14.00 Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor
6 Mart Cumartesi:
14.00 Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediye Yüntaş
- C Grubu (Ankara)
Yarın:
14.00 Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor
5 Mart Cuma:
15.30 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
6 Mart Cumartesi:
14.00 Halkbank-Sorgun Belediyespor
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