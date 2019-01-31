İngiltere'nin Peterborough kentinde yaşayan Hayley Leeanna, erkeklerin kadınların dış görünüşünde nelere önem verdiğini anlamak için sıra dışı bir deneye imza attı. 36 yaşındaki Leeanna, bir tanışma sitesine çeşitli saç modelleri ve değişik tarz giysileriyle çekilmiş fotoğraflarını sırasıyla yükledi.

6 ay içinde 7 defa dış görünüşünü değiştirerek fotoğraf yükleyen Leeanna, erkeklerin karşısına 'ateşli esmer', 'sarışın parti kızı', 'sporcu', 'iş kadını', gözlük takmış ve makyajsız olarak çıktı. Son olarak da kendisini olduğu gibi gösterdi.

Hayley'e göre erkeklerin çoğunluğu (87 kişi) esmer kadınları ancak yaşlı ve zengin erkekler ise sarışınları (43 kişi) tercih etti. Sporcu kimliğine bürünen kadını beğenen 25 kişi ise ilk buluşmayı spor salonunda yapmak için teklifte bulundu.

Leeanna, en gerçek ve ilginç erkeklerle doğal görünümüyle veya gözlük takmış olarak çıktığı fotoğraflarını yayınladıktan sonra tanıştığını söyledi.

İş kadını kıyafeti Hayley'e yüzde 8 beğeni sağladı. Ancak Hayley iş kadını kimliğiyle oldukça sıkıcı kişilerle karşılaştığını itiraf etti.

Leeanna'nın makyajsız görüntüleri ise hiçbir kullanıcı tarafından beğenilmedi. Bu nedenle genç kadın profil fotoğrafında doğru saç ve makyajın önemli olduğunu vurguladı.