Erkeklerin çekici bulduğu 6 kusur!

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KEMİKLİ BURUN

Burun insan suratındaki en önemli unsur! Siz öyle düşünmeseniz de burnunuzun yapısı suratınıza karakteristik bir özellik katıyor. Bu doğal görünüm, erkekler tarafından; estetikli yapay burunlardan daha çekici bulunuyor!