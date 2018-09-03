Erkeklerin kadınlarda en çok dikkat ettikleri özellikler
03.09.2018 - 14:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Erkeklerin kadınlarda dikkat ettiği özellikleri merak ediyor musunuz? Bizim, önemsemezler diye düşündüğümüz çoğu detay aslında erkeklerin gözünden kaçmıyor. İşte erkeklerin kadınlarda en dikkat ettiği detaylar!
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Bizim, önemsemezler diye düşündüğümüz çoğu detay erkekleri rahatsız edebiliyor. İşte erkeklerin kadınlarda dikkat ettikleri 10 detay...
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PARFÜM
Erkeklerin çoğu belli etmeseler de parfüme dikkat ediyor ve partnerlerinin çok keskin parfüm kullanmasından hoşlanmıyor.
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ABARTILI MAKYAJ VE SAÇ
Kadınların birçoğu buluşmadan önce saatlerce saç ve makyaj için uğraşsa da erkeklerin çoğu doğallığı savunuyor. Kat kat sürülen fondötenler, ağır göz makyajı, düğün bukleleri özel geceler için uygun olsa da günlük hayatta abartı duruyor.
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TIRNAKLARA DİKKAT!
Erkeklerin çoğu kadınlarda el ve ayak bakımına önem veriyor. Yarısı çıkmış ojeler ve bakımsız eller onları uzaklaştırabiliyor. Ellerinizi nemlendirip, manikür ve pedikürünüzü aksatmamalısınız!
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SELÜLİT ALARMI
Bacaklarınızda selülit gibi problemler varsa tercihinizi bunları açmaktan çok gizlemekten yana kullanmalısınız. Biz her ne kadar problem etmesek de erkekler bunlara dikkat ediyor. En azından çorap giyerek selülit görünümünü en aza indirebilirsiniz!
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İSTENMEYEN TÜYLER
İstenmeyen tüylerinizle başa çıkmalısınız! Erkekler her ne kadar lafını etmiyor gibi gözükseler de özellikle kadınların kolları üzerinde bulunan tüyleri erkeksi buluyorlar ve bu durum çoğu erkeği rahatsız ediyor!
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KOKU SORUNU
Erkeğin sigara kokan bir kadını hoş bulacağı pek söylenemez! Sigara kullanıyor olabilirsiniz ama kokusunun üzerinize sinmemesi için çaba gösterin, ya da azaltın!
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SAÇ BAKIMI
Erkekler her ne kadar bu tarz şeylerle pek ilgilenmiyor gibi gözükseler de, saçlar onların umurunda. Örneğin saçınız için çektirdiğiniz fönü üç gün kullanmaya çalıştığınızda bu onların dikkatini elbette çekecektir!
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KENDİNE YAKIŞANI GİYMEK
Pek tabii fazla kilolarınız olabilir. Herkes zayıf olmak zorunda değil. Ama ufak hilelerle vücudunuza en uygun giyim tarzını bulabilirsiniz! Daracık pantolondan fışkıran fazlalıklar erkeklerin pek de hoşuna gitmeyen detaylardan biri!
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AH O SAKIZ
Bizim için her ne kadar böyle ufak şeylerin önemi olmasa da erkekler sakız çiğneyen kadınlardan da pek hoşlanmıyor!
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KÜFÜR MÜ O?
Her ne kadar arkadaş gibi eş, sevgili arasalar da argo ve küfür içeren konuşmaları kadınlardan duymaya pek alışkın olmadıkları gibi bu onları sizden uzaklaştırır!
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