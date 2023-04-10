Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki doğal yaşam parkı Ormanya'da, 1 hafta erken doğan alpaka, 10 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Bakıcıların özenle bakıp, özel bölüme aldığı alpaka için şimdi de anketle isim aranıyor

ABONE OL
DHA
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

    Bünyesinde 51 türde 871 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya'da, 14 Mart'ta alpaka dünyaya geldi. 1 hafta erken doğan ve solunum problemi yaşayan alpaka, klinikte yoğun bakıma alındı.
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

    DHA'nın haberine göre 10 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan alpaka, ailesi ile özel bölüme konuldu.
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

    Bakıcıların özenle baktığı yavru alpaka, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Henüz isim konulmayan alpaka için anket çalışması da başlatıldı. Sosyal medya üzerinden başlatılan anket ile yavru alpakaya isim aranıyor.
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

    "KENDİ ALANINDA MUTLU MESUT YAŞIYOR"

    Ormanya Doğal Yaşam Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, şu an doğum sezonunda olduklarını belirterek, "Alpakamız, keçilerimiz, koyunlarımız doğum yaptı. Doğumlar hem bizim kontrolümüzde hem de sertifikalı bakıcılarımız eşliğinde gerçekleşmekte. 

     
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

    Bir problem olmadığı takdirde çok müdahil olmak istemiyoruz. Fakat bir olumsuzluk yaşandığında kontrolümüz altında müdahale gerçekleştiriyoruz.
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

    Geçenlerde böyle bir problemimiz oldu. Maalesef alpakamız dünyaya 1 hafta gözlerini erken açtı. Bundan dolayı yoğun bakım ünitesinde aldık. Daha sonra annesi ile doğumhanemizde misafir ettik. 
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

    Kondisyonu tam manasıyla kazandıktan sonra kendi yeri olan alana aldık. Şu anda annesiyle, kardeşiyle, teyzesiyle mutlu mesut bir şekilde yaşamaya devam ediyor" dedi.
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor
  • Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.