Erken doğan alpakaya anketle isim aranıyor

"KENDİ ALANINDA MUTLU MESUT YAŞIYOR"

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, şu an doğum sezonunda olduklarını belirterek, "Alpakamız, keçilerimiz, koyunlarımız doğum yaptı. Doğumlar hem bizim kontrolümüzde hem de sertifikalı bakıcılarımız eşliğinde gerçekleşmekte.