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        Haberler Yaşam Erken doğan ikiz geyik yavrularına 'anne şefkati'

        Erken doğan ikiz geyik yavrularına 'anne şefkati'

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda erken doğumla dünyaya gelen ikiz geyik yavrularına görevliler tarafından anne şefkatiyle bakılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:57
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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık bir hafta önce ikiz geyik yavruları dünyaya geldi.

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        Normal doğumdan bir ay önce 750 gram ağırlığında doğan ikiz geyik yavrularının bakımını anneleri reddetti.

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        Prematüre olmaları nedeniyle bakımları da zor olan ikiz geyik yavrularının bakımını Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki Hayvan Hastanesi'nde görevli veteriner hekim ve bakıcılar üstlendi.

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        Yoğun bakım ünitesinde ikiz geyik yavrularını düzenli aralıklarla biberondaki sütle besleyen personel, hayvanları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

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        "ANNEYİ ARATTIRMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Klinik Şefi Özhunyurt Güneş Çevik, anne geyiğin ikiz yavrularına bakmayı reddettiğini, bunun üzerine hayvanların bakımlarını merkezlerinde yapmaya başladıklarını anlattı.

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        Merkezdeki bakıcıların da anne şefkatiyle yavru geyiklere yaklaşarak onların bakımını yaptığını dile getiren Çevik, şunları kaydetti:

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        "Hayvanlarımız ikiz doğum ve erken doğum olduğu için biraz eksik kiloda oldu. Yoğun bakım ünitesinde tutup elle besliyoruz. Anne bakmıyor, bakımı ve beslenmesini biz yapıyoruz.

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        Normal yemlemeye geçildiğinde tekrar annesinin yanına bırakılacak. Isı, sıcaklık, yemleme gibi her türlü ilgi alakayı gösteriyoruz. Anneyi arattırmamaya çalışıyoruz. 10-15 gün kadar bizimle kalacak ve annesine kavuşturacağız."

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        #ikiz geyik yavruları
        #gaziantep
        #haberler
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