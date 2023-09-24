Erken doğum ile dünyaya gelen ikizler 138 gün sonra 'mezun oldu'
Henüz 22 haftalıktan dünyaya gelen ikizler, doğduklarında o kadar küçüktü ki doktorlar hayatta kalamayacaklarını söyledi. Ancak 138 gün süren büyük bir mücadeleden sonra iyileşen bebekler, hastane personeli tarafından bir fotoğraf çekimi ile coşkuyla eve gönderildi.
Kimyah ve DJ, 11 ay önce henüz 22 haftalıkken dünyaya geldi. Doğum o kadar beklenmedikti ki ikizler dünyaya geldiklerinde yarım kilo ağırlığında bile değildi.
Anne Kimberly Thomas, doğuma kadar bebeği koruması gereken amniyotik sıvı sızmaya başladığında bir şeylerin ters gittiğini biliyordu. Hastaneye ulaştığında doğum zaten başlamıştı.
Doktorlar annenin doğumunu durdurmak için ellerinden geleni yaptı çünkü Kimberly, hamileliğinin henüz yarısındaydı.
Ancak tüm çabalara rağmen anne doğum yaptı ve ikizler, 12 Ekim 2022'de henüz 22 hafta ve bir günlükken dünyaya geldi. Hemşirelere göre Kimyah gazoz kutusu büyüklüğündeydi, DJ ise biraz daha büyüktü.
Ancak haberler pek iç açıcı değildi; doktorlar ikizlerin birkaç günü çıkartamayacağını söyledi. İlk aylarında Kimyah ve DJ, akciğer çökmesi ve beyin kanaması gibi pek çok zorlukla uğraşmak zorunda kaldı.
Ancak aileleri onlardan asla vazgeçmedi. Anneleri her gece hastanede bebekleriyle birlikte kalarak inanılmaz bir kararlılık gösterdi. İlk ay derileri çok hassas olduğu için onları kucağına bile alamadı.
Umutlu bekleyiş nihayet bir mucize ile birleşti ve 138 gün süren savaş sonrası ikizler evine gidecek kadar güçlendi ve resmen Cleveland Clinic'te doğan ve hayatta kalan en genç prematüre ikizler oldu!
Bu dönüm noktasını kutlamak için Cleveland Clinic'teki hemşireler, ikizler için pembe ve mavi keplerin olduğu, mezuniyet konseptli bir fotoğraf çekimi düzenledi.
Aile ayrılırken, hastane personeli koridorlara dizildi ve yürekleri ısıtan bir uğurlamayla onlara tezahürat yaptı.