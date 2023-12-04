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        Haberler Televizyon ERKEN GİTTİ! MasterChef Türkiye kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 3 Aralık 2023 Pazar MasterChef’te elenen isim kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de dün akşam kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim kim oldu?

        Yemek yarışması MasterChef Allstar'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Gündem olan "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 12:26 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:26
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        TV8’de yayınlanan MasterChef Allstar’da her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşandı. 3 Aralık Pazar akşamı MasterChef’e veda eden isim merakla araştırılıyor. Konuyla ilgili araştırılan: "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef’te elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

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        Eleme potasının ilk bölümünde şefler yarışmacılara ayva ve pembe biber verdi. Bu etapta 20 puanı Esra, 18 puanı Dilara ve Eren, 19 puanı ise Tolga aldı. İkinci etapta istenen yemek uskumru dolması oldu. Kıyasıya mücadele veren yarışmacılardan Esra, 38 puan ile potadan kurtulan ilk isim oldu ve MasterChef'in son 10 yarışmacı arasına ismini yazdırdı.

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        3 ARALIK MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?

        MasterChef Allstar'ın yeni bölümü dün akşam saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlandı. Potada olan isimler Esra, Eren, Dilara ve Tolga kıyasıya mücadele verdi. Elenen isim ise Tolga oldu. Elenen yarışmacı Tolga şu ifadeleri kullandı:

        “İki senedir buradaydım. Keyifliydi. 11. olarak elendim. Geçen sene 6. olmuştum. Derecemi yükseltmek istiyorum. Yine de 22 hafta geçirdim. İki senede beni en çok mutlu eden anlar son puanı benim alıp takımımın kazanması oluyordu. Fener balığı yapmıştım unutulmaz oldu. Sanırım düellolarda en başarılı yüzdeyi yakalayan benim. Gururluyum. Beni bekleyen çok iyi bir kariyer var ve iş planlarım var. Kendi işlerime odaklanacağım. Bütün şeflerime sonsuz teşekkür ederim."

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        MAVİ TAKIM

        Hasan (Kaptan)

        Tahsin

        Sergen

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Barbaros (Kaptan)

        Eren

        Kıvanç

        Cemre

        Esra

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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