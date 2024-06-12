Erken seçim kararı alan Macron'dan aşırı sağa karşı ittifak çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra erken genel seçim kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcıların AP seçim galibiyetinin "göz ardı edilemeyecek siyasi bir gerçek" olarak niteleyerek bu siyasi gruba karşı ittifak çağrısı yaptı.

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AP seçimlerini Fransız aşırı sağı Ulusal Birlik (RN) partisinin yüzde 31,36 oranla açık ara önde bitirmesi üzerine, Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı alan Macron, bu kararın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin hükümetine karşı verdiği gensoru önergeleri ile Ulusal Meclis'te "sürekli bir endişe ve düzensizlik" yarattığını belirten Macron, aşırı sağcı RN'nin de AP seçimlerinden galibiyetle çıkmasının ardından "bir şeylerin açıklığa kavuşturulması" için Ulusal Meclis'i feshetme kararı aldığını dile getirdi. REKLAM Macron, aşırı sağın galibiyetini "göz ardı edilmeyecek siyasi bir gerçek" olarak niteledi.

"MASKELER DÜŞTÜ" Macron, erken genel seçimlerde, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) aşırı sağcılarla ittifak yapacağını duyurmasını eleştirdi. Cumhuriyetçilerin "RN ile ittifak kurarak General de Gaulle, Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy'nin mirasına sırtını döndüğünü" belirten Macron, AP seçimlerinden sonra "Maskeler düştü" değerlendirmesinde bulundu.