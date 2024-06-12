Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Erken seçim kararı alan Macron'dan aşırı sağa karşı ittifak çağrısı | Dış Haberler

        Erken seçim kararı alan Macron'dan aşırı sağa karşı ittifak çağrısı

        AP seçimlerinde aşırı sağın zafer elde etmesinin ardından erken seçim kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağa karşı ittifak çağrısında bulundu. Macron, aşırı sağın galibiyetini "göz ardı edilmeyecek siyasi bir gerçek" olarak niteledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron'dan aşırı sağa karşı ittifak çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra erken genel seçim kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcıların AP seçim galibiyetinin "göz ardı edilemeyecek siyasi bir gerçek" olarak niteleyerek bu siyasi gruba karşı ittifak çağrısı yaptı.

        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi? Haberi Görüntüle

        AP seçimlerini Fransız aşırı sağı Ulusal Birlik (RN) partisinin yüzde 31,36 oranla açık ara önde bitirmesi üzerine, Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı alan Macron, bu kararın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

        Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin hükümetine karşı verdiği gensoru önergeleri ile Ulusal Meclis'te "sürekli bir endişe ve düzensizlik" yarattığını belirten Macron, aşırı sağcı RN'nin de AP seçimlerinden galibiyetle çıkmasının ardından "bir şeylerin açıklığa kavuşturulması" için Ulusal Meclis'i feshetme kararı aldığını dile getirdi.

        REKLAM

        Macron, aşırı sağın galibiyetini "göz ardı edilmeyecek siyasi bir gerçek" olarak niteledi.

        "MASKELER DÜŞTÜ"

        Macron, erken genel seçimlerde, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) aşırı sağcılarla ittifak yapacağını duyurmasını eleştirdi.

        Cumhuriyetçilerin "RN ile ittifak kurarak General de Gaulle, Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy'nin mirasına sırtını döndüğünü" belirten Macron, AP seçimlerinden sonra "Maskeler düştü" değerlendirmesinde bulundu.

        AŞIRI SAĞA KARŞI İTTİFAK ÇAĞRISI

        Macron, "Şu anki başkanlık çoğunluğu liderlerinin, bugün üyeleri olmayan güçlerle ve kişilerle diyalog kurabileceğini umuyorum." sözleriyle meclisteki kurucu çoğunluğun, bünyesine yeni siyasi isimleri dahil etmesini istedi.

        "Kendisini iki tarafın aşırıları ile ittifakta konumlandıramayan herkesi" aynı çatı altında toplamak isteyen Macron, sağ ve sol cepheden ılımlı siyasetçilere aşırı sağa karşı birlik olma çağrısı yaptı.

        REKLAM

        Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı RN'nin yüzde 31,36 oy oranı ile açık farkla ilk sırayı alması üzerine Macron, Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almıştı. Seçimde merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fransa
        #Emmanuel Macron
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        MEB, ücretsiz "yaz okulları" açacak
        MEB, ücretsiz "yaz okulları" açacak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        Biden yine gündem oldu: Bu sefer dondu kaldı!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        22 yaşındaydı! Döve döve öldürmüşler!
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Dünyada en uzun isme sahip 5 yer!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"