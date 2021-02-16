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Erken Tunç Çağı´na ait höyük turizme kazandırılacak

Bayburt´ta, birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanda 3 yıl önce yürütülen kurtarma kazısında tespit edilen Erken Tunç Çağı´na ait oda ve koridorların olduğu höyük turizme kazandırılacak

Erken Tunç Çağı´na ait höyük turizme kazandırılacak
DHA

Bayburt kent merkezine 14 kilometre mesafedeki Çiğdemtepe köyünde yer alan ve yöre halkı tarafından `Hakimtepe´ olarak bilinen alanda kazı çalışmaları devam ediyor.

DHA'nın haberine göre 2017 yılında tespit edilen ve birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen alanda bu zamana kadar birçok eser bulundu. Eserler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Tarihe ışık tutan höyüğün girişinde 30 metrelik tünel bulunuyor. Bu tünel vasıtasıyla aşağıya ip sarkıtılarak höyüğe giriliyor. Şanlıurfa´daki Göbeklitepe´ye benzetilen höyükte, 2018 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında oda ve koridorlar bulundu. 3 senedir devam eden kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi alanın, bu sene turizme kazandırılması hedefleniyor.

`MIZRAK UÇLARI, ÇANAK, ÇÖMLEK BULUNDU´

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, "Trabzon´u Bayburt´a bağlayan karayolu üzerinde, Bayburt merkeze 17 kilometre mesafede bulunan ve Aydıntepe yeraltı şehrine kuş uçuşu 2 kilometre mesafede olan Çiğdemtepe höyüğü, 2017 yılında tespit edilerek, birinci derece SİT alanı olarak tescillenmiştir. Bakanlığımızın onayı ve mali desteğiyle 2018 yılında başlayan kazılar, 2020 yılına kadar devam etmiştir. Yapılan kazılarda kemerli tonozlu mimari kalıntılar ile kaya basamaklı bir tünel ortaya çıkarılmıştır. Erken Tunç Çağı´nı karakterize eden Çiğdemtepe höyüğünde obsidiyenden üretilmiş mızrak uçları, mikrolit, çekirdekler, çanak, çömlek ve seyyar kültür ocakları gün yüzüne çıkartılmıştır. Tüm bu buluntu ve bulgular Bayburt Çiğdemtepe höyüğü kazılarının Bayburt özelinde Kuzeydoğu Anadolu´nun tarihi ve tarih öncesi çağlarının aydınlatılmasında önemli katkılar sunacağı anlaşılmaktadır. Son yıllardakini Aydıntepe Yeraltı Şehri ve Baksı Müzesi ile ulusal ve uluslararası basında gündeme gelen Bayburt´ta yerli ve yabancı turist sayılarında artış görüyoruz. Bu bakımdan Çiğdemtepe höyüğünün destinasyon oluşturması ve turizme kazandırılması bölgede ayrı bir farkındalık oluşturacak" dedi.

`BÖLGEMİZE KATKI SAĞLAYACAK´

2021 yılı içerisinde turizme kazandırılması planlanan höyük, bölge halkını da heyecanlandırdı. Köy sakinlerinden Hamza Eraslan, "İnşallah devletimiz höyüğü değerlendirir ve biz de faydalanırız. Çok mutluyuz, inşallah daha güzel günler olur. Köyümüzün turizmine katkı sağlayacak çalışmalarını merakla bekliyoruz" diye konuştu.

Höyüğün, turizme katkı sağlayacağını ifade eden Haydar Sevim ise, "Burası, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Şu an köyde 80 hane var, turizm hareketliliği olursa belki bu sayı 100´e çıkar Göbeklitepe´ye benziyor" şeklinde konuştu.

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