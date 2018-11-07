Erkenci Kuş dizisi 18. son bölümü ile Star TV ekranlarına gelmişti. Şimdi ise Erkenci Kuş dizisinin beklenen 19. yeni bölümü Cumartesi akşamı Star TV ekranlarına gelecek. Dizinin bu bölümünde Can'ın Sanem'i ikna etmek çabaları ise gözden kaçmadı. Sanem ile Can aşkı ne kadar bitti dense de aralarında ki etkileşim 19. yeni bölümde de gözlerden kaçmayacak. Peki, Erkenci Kuş 18. son bölümünde neler yaşandı? İşte, Erkenci Kuş 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

ERKENCİ KUŞ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sanem bütün yaşanan olaylardan sonra cevabını Fabri'ye veriyor!

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Can’ın çabaları Sanem’i ikna etmeye yeterli olabilecek mi?

Sanem yaşadığı hayal kırıklığıyla iş yerinden istifa eder ve tekrar bakkal Sanem olur. Bu arada Leyla’dan ortaklık belgelerini alan ve Cey Cey den doğum günü olayının aslını öğrenen Can hata yaptığını anlar ve soluğu Sanem de alır. Sanem’i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalışır. Can’ın çabaları Sanem’i ikna etmeye yeterli olabilecek midir?

Erkenci Kuş dizisi 19. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ