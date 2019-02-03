Erkenci Kuş 28. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Erkenci Kuş'ta Sanem'in kıskançlık krizine girdiği anlar yine komedi rüzgarı estirirken, Can ve Sanem yine Aylin'in ajansın başına açtığı dertle boğuşurken evde Osman ve Leyla'nın söz telaşı yaşandı. Yeni bölüm fragmanında ise Can ve Sanem'in başlarına gelen beladan nasıl kurtulduklarını düşündükleri görülüyor. Can, girdikleri çıkmazdan çıkış yolu ararken Sanem'in yanında huzur buluyor. Erkenci Kuş 29. yeni bölüm fragmanı ve 28. son bölüm özeti haberimizde.
ERKENCİ KUŞ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ERKENCİ KUŞ 28. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Can ve Ceyda’nın barda birlikte olduğunu öğrenen Sanem, kıskançlık krizine giriyor.
Can ve Ceyda’nın barda birlikte olduğunu öğrenen Sanem’i uyku tutmaz. Birlikte dağ evine gideceklerini düşünüp yola çıkar.. Bir kenarda gizlenen Sanem, Can’ı beklemeye başlar. Tahmini yanlış çıkar, Can tek başına eve gelmiştir ve Sanem’in gizlendiğini fark eder ve bu durum hiç hoşuna gitmez. Bu arada ajanstakiler Red mode kampanyası için çalışmaktadır, bu iş Can için çok önemlidir, fakat Aylin’in kafasında başka planlar vardır. Bir yandan mahallede de söz telaşı vardır. Osman, Leyla’yı istemek için hazırlıklara başlamıştır.
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