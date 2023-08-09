Erkin Koray'ın sevilen şarkısı "Cemalım" hikayesi nedir, kısaca, gerçek mi ve kim yazdı?

Erkin Koray'ın sevilen şarkısı "Cemalım" hikayesi nedir, kısaca, gerçek mi ve kim yazdı?

Erkin Koray'ın eşsiz parçalarından birisi olan "Cemalim"ın hikayesi oldukça hüzünlüdür. Türkü aslında Ürgüp topraklarında öldürülen Cemal'e yazılmış bir ağıttır. Eşi Şerife tarafından yazılan "Cemalim" daha sonra oğlu İsmet Aksoy yoluyla insanlara duyurulur. İşte "Cemalim" şarkısının hikayesi.

Ürgüp'ün Karlık köyünün eşrafından ve varlıklı bir ailesinden olan Cemal bir gün kalleşikle suçlanarak öldürülür. Herkes tarafından sevilip sayılan Cemal'in ölümüne üzülmeyen kalmaz. Eşi Şerife, acılarını ağıtlarıyla hafiftletmeye çalışır. Yetim kalan oğlu Mustafa ise birkaç yıl sonra hasat zamanı bir atın tepmesi sonucu vefat eder.

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Şerife daha sonra Cemal'ın yeğeni Hayrullah ile evlendirilir. Hayrullah'tan oğlu İsmet Aksoy doğar. Ağıt, Şerife'nin ikinci kocası Hayrullah'ın sonraki yıllar da Refik Başaran'a "Herkese bir türkü okudun ama, bana okumadın" diye sitem etmesi üzerine plağa okunur.

Türkünün her okunuşunda Şerife gözyaşlarını tutamaz ve Cemali "Al kanlar içinde gördüğü" unutulmasın diye sözlerini de bu şekilde yazar.