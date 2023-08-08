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        Haberler Magazin Erkin Koray'ın unutulmaz şarkısı "Cemalım" hikayesi nedir, gerçek mi, kim yazdı, sözleri?

        Erkin Koray'ın unutulmaz şarkısı "Cemalim" hikayesi nedir?

        Anadolu rock müziğinin usta isimlerinden birisi olan Erkin Koray'ın seslendirdiği "Cemalim" parçası Türk rock müziği ile Anadolu türkülerinin harmanlanmasının en özgün örneklerinden birisidir. "Cemalim" şarkısının hüzünlü bir hikayesi bulunmaktadır ve aslında bir ağıttır. Türkü, öldürülen eşi Cemal'e Şerife tarafından yazılmıştır, daha sonra Erkin Koray tarafından seslendirilmiştir. İşte "Cemalim" türküsünün hikayesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 12:23
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        Erkin Koray'ın eşsiz parçalarından birisi olan "Cemalim"ın hikayesi oldukça hüzünlüdür. Türkü aslında Ürgüp topraklarında öldürülen Cemal'e yazılmış bir ağıttır. Eşi Şerife tarafından yazılan "Cemalim" daha sonra oğlu İsmet Aksoy yoluyla insanlara duyurulur. İşte "Cemalim" şarkısının hikayesi.

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        CEMALİM TÜRKÜSÜ HİKAYESİ NEDİR?

        Ürgüp'ün Karlık köyünün eşrafından ve varlıklı bir ailesinden olan Cemal bir gün kalleşikle suçlanarak öldürülür. Herkes tarafından sevilip sayılan Cemal'in ölümüne üzülmeyen kalmaz. Eşi Şerife, acılarını ağıtlarıyla hafiftletmeye çalışır. Yetim kalan oğlu Mustafa ise birkaç yıl sonra hasat zamanı bir atın tepmesi sonucu vefat eder.

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        ERKİN KORAY TARAFINDAN TÜRKÜ İLE ROCK MÜZİĞİ HARMANLANIR

        Şerife daha sonra Cemal'ın yeğeni Hayrullah ile evlendirilir. Hayrullah'tan oğlu İsmet Aksoy doğar. Ağıt, Şerife'nin ikinci kocası Hayrullah'ın sonraki yıllar da Refik Başaran'a "Herkese bir türkü okudun ama, bana okumadın" diye sitem etmesi üzerine plağa okunur.

        Türkünün her okunuşunda Şerife gözyaşlarını tutamaz ve Cemali "Al kanlar içinde gördüğü" unutulmasın diye sözlerini de bu şekilde yazar.

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        CEMALİM ŞARKI SÖZLERİ

        Şen olasın Ürgüp dumanın gitmez

        Kıratın acemi konağı tutmaz

        Oğlun da çok küçük yerini tumaz

        Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

        Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

        Ürgüp'ten de çıktığını görmüşlür

        Kıratının sekisinden bilmişler

        Seni öldürmeye karar vermişler

        Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

        Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

        Cemal'ın giydiği ketenden yilek

        Al kana boyanmış don ile göynek

        Sana nasip oldu ecelsiz ölmek

        Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

        Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

        Ürgüp'ten de çıktın kırat kişnedi

        Üzengiler ayağını boşladı

        Yağlı kurşun iliğine işledi

        Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

        Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

        Karlık ile başkadın pınar arası

        Çok mu imiş Cemal'ımın yarası

        Ağlayıp geliyor garip anası

        Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

        Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

        Cemal'ın giydiği kadife şalvar

        Dükkânın kilidi cebinde parlar

        Oğlun da çok küçük beşikte ağlar

        Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

        Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

        Kıratın üstünde bir uzun yayla

        Ne desem ağlasam kaderim böyle

        Gidersen Ürgüp'e sen selâm söyle

        Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

        Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

        Kıratım başımda oturmuş ağlar

        Cemal'a dayanmaz şu karlı dağlar

        Üzüm vermez oldu Karlık'ta bağlar

        Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

        Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

        Giden Cemal gelir mi de yerine

        İçerimde yaram indi derine

        Cemal düşta kahpelerin şerine

        Cemal'ım Cemal'ım algın Cemal'ım

        Al kanlar içinde kaldın Cemal'ım

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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