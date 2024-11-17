Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Erling Haaland'a dev teklif! - Futbol Haberleri

        Erling Haaland'a dev teklif!

        Premier Lig devlerinden Manchester City, yıldız golcüsü Erling Haaland ile sözleşme yenileme görüşmelerine başladı. Manchester ekibi, Norveçli süperstara dev maaş teklif etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 19:27 Güncelleme: 17.11.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erling Haaland'a dev teklif!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manchester City forması ile rekorları altüst eden Erling Haaland ile ilgili çılgın bir sözleşme meselesi gündeme getirildi.

        The Mirror'un haberine göre; Manchester City, süperstar ile sözleşme süresini uzatmak için resmi olarak görüşmelere başladı.

        İngiliz devinin, Norveçli golcü yıldızın maaşını net olarak ayda 2 milyon Euro'ya, senede ise toplamda 24 milyon Euro'ya çıkarmak istediği aktarıldı.

        Şu an için öyle bir risk gözükmese de oyuncunun bonservissiz olarak takımdan ayrılmaması için 2027'ye kadar olan sözleşme süresinin de uzatılması planlanıyor.

        TEK SORUN SERBEST KALMA MADDESİ

        Ayrıca Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, 150 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin kalmasını isterken, kulüp yeni anlaşmada bu ücreti hepten kaldırmayı hedefliyor.

        REAL MADRID YAKIN TAKİPTE

        Dünya devi Real Madrid'in durumu yakından takip ettiği ancak serbest kalma maddesinin ortadan kalkması durumunda bu transferi gerçekleştirmek için oldukça zorlanacağı bildirildi.

        FIRTINA GİBİ BAŞLADI

        2024/25 sezonuna da çok iyi başlayan Erling Haaland, takımı ile çıktığı 16 maçta tam 15 kez fileleri havalandırarak skor yükünü çekmeye devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler