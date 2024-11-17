Erling Haaland'a dev teklif!

Manchester City forması ile rekorları altüst eden Erling Haaland ile ilgili çılgın bir sözleşme meselesi gündeme getirildi.

The Mirror'un haberine göre; Manchester City, süperstar ile sözleşme süresini uzatmak için resmi olarak görüşmelere başladı.

İngiliz devinin, Norveçli golcü yıldızın maaşını net olarak ayda 2 milyon Euro'ya, senede ise toplamda 24 milyon Euro'ya çıkarmak istediği aktarıldı.

Şu an için öyle bir risk gözükmese de oyuncunun bonservissiz olarak takımdan ayrılmaması için 2027'ye kadar olan sözleşme süresinin de uzatılması planlanıyor.