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Erling Haaland korkusu bunu da yaptırdı! Rakip taraftarlardan ilginç hamle

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, bu sezon attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Hakkında 'robot' yakıştırmaları yapılan Norveçli golcü için Manchester City'nin rakip taraftarları internet üzerinden çok ilginç bir oylama başlattı.

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  • Erling Haaland korkusu bunu da yaptırdı! Rakip taraftarlardan ilginç oylama hamlesi - Premier Lig Haberleri

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  • Erling Haaland korkusu bunu da yaptırdı! Rakip taraftarlardan ilginç oylama hamlesi - Premier Lig Haberleri

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