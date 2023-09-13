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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı ile 26 maçta 25 gole ulaştı - Futbol Haberleri

        Erling Haaland, Norveç Milli Takımı ile 26 maçta 25 gole ulaştı

        Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 26 maçta 25 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, 8 gol daha atarsa Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 00:19 Güncelleme: 13.09.2023 - 00:19
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        Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli takımda da gollerine devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti. Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı. Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve'yi yakalayacak.

        Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Haaland, 6 gol kaydetti.

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