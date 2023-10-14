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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Erling Haaland, Norveç tarihine geçti! - Futbol Haberleri

        Erling Haaland, Norveç tarihine geçti!

        Norveçli yıldız Erling Haaland milli formayla 27. golünü atarak, 26 golü bulunan Einar Gundersen'i geçip Norveç Milli Takımı tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:43
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        Haaland, Norveç tarihine geçti!
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        Manchester City’nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, milli takım formasıyla çıktığı 27 maçta 27 gole imza atarak, maç başına 1 gol ortalaması yakaladı. Bu alanda 26 golü bulunan eski milli futbolcu Einar Gundersen’i geçerek Norveç tarihinde en golcü 2. futbolcu oldu. Listenin zirvesinde ise attığı 33 golle Jörgen Juva bulunuyor.

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