Erling Haaland rekorlara doymuyor! UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Norveç, sahasında konuk ettiği Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan Erling Haaland, milli takımda 34 gole ulaştı ve Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.

Habertürk Giriş: 11.10.2024 - 00:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:04 facebook

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