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        Haberler Spor Futbol Erling Haaland rekorlara doymuyor! - Futbol Haberleri

        Erling Haaland rekorlara doymuyor!

        UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Norveç, sahasında konuk ettiği Slovenya'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelede 2 gol atan Erling Haaland, milli takımda 34 gole ulaştı ve Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 00:04 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:04
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        Erling Haaland rekorlara doymuyor!
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        UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Norveç, evinde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Norveç, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Norveç'e galibiyeti getiren golleri 07' ve 62'de Erling Haaland ile 52. dakikada Alexander Sörloth attı.

        Slovenya karşısında iki gol atan Haaland, milli takımda 34 gole ulaştı ve Norveç Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.

        Bu sonucun ardından Norveç, 7 puana yükseldi. Slovenya, 4 puanda kaldı.

        Norveç, bir sonraki maç haftasında Avusturya deplasmanına gidecek. Slovenya, Kazakistan ile deplasmanda karşılaşacak.

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