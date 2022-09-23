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Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan askerlerinin Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu kaydedildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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