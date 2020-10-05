Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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