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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti

Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da yapılacak olan erken seçim öncesi istifa etti. Paşinyan istifası öncesi Cumartesi günü yaptığı son açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlaması için "Adaletin tesisi için atılmış bir adım" demişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da yapılacak olan erken seçim öncesi istifa etti. Paşinyan, seçime kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini söyledi.

Paşinyan istifası öncesi Cumartesi günü yaptığı son açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasıyla ilgili olarak "Adaletin tesisi için atılmış bir adım" demişti.

Paşinyan, geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra istifa baskısı altındaydı.

Kasım ayında Azerbaycan'la 6 hafta süren savaşın sonunda Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Parlamento'yu basmıştı.

Ordunun Şubat ayında Paşinyan'ın istifasını istemesi ülkede gerginliği artırmıştı.

Paşinyan, ordunun çağrısı sonrası Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almış; Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, bu kararı veto etmişti.

Paşinyan, ordunun istifasını istemesini "darbe girişimi" olarak nitelendirmiş, destekçileri onun çağrısıyla gösteriler düzenlemişlerdi.

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