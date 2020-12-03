Ermenistan'da muhalefet partileri ortak başbakan adaylarını açıkladı

AA

Karabağ'da, Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusu karşısındaki mağlubiyetinin ardından hükümete yönelik istifa çağrıları sürerken, ülkedeki muhalif 17 siyasi parti, Paşinyan’a karşı ortak açıklama yayımladı.

İktidarın, ülkede derinleşen siyasi ve sosyo-ekonomik krizin üstesinden gelemediğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle, yeni bir hükümetin kurulması acil bir ihtiyaçtır. Kurulacak geçici hükümet için başbakan adayımız Vazgen Manukyan’dır. Manukyan, geçici hükümete liderlik etme, ülkeyi erken seçime götürüp ardından seçime katılmama taahhüdü verdi. Paşinyan görevde kaldığı her gün ülke güvenliğini tehlikeye atmaktadır, bu nedenle kendisinin derhal istifa etmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Manukyan, Ermenistan’da 1990-1991 yıllarında başbakanlık görevi yapmış, 1992-1993 yıllarında ise savunma bakanlığı görevini yürütmüştü.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protestolara başlamıştı.