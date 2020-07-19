Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılar

AA

Avcı, Azerbaycan APA TV canlı yayınına katılarak Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları değerlendirdi.

Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşların Ermenistan'ın saldırılarını kınaması gerektiğini vurgulayan Avcı, saldırılara göz yumulmasının Ermenistan'ı "daha küstahça tavırlar takınmaya cesaretlendirmek" anlamına geleceğini söyledi.

Avcı, Ermenistan halkının da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Ermenistan halkı, geçmişte emperyal güçlerin kışkırtmalarıyla ne tür maceralara sürüklendiklerini, bölge halkları olarak ne tür acılar yaşadığımızı unutmamalıdır. Ermenistan hükümeti, aklını başına toplamalı ve kendi iç sorunlarını halkın gözünden kaçırmak için böyle maceralara girmemelidir." ifadelerini kullandı.

Tovuz bölgesindeki sivil yerleşim birimlerine saldırmanın mertçe bir davranış olmadığına işaret eden Avcı, 76 yaşındaki Azerbaycanlı sivilin şehadetinin, Ermenistan'ın hedef gözetmeksizin insanlık dışı bir saldırıda bulunduğunu gösterdiğini kaydetti.

Avcı, ihtiyar bir sivilin şehadetinin, kendisine geçmişte Ermeni terör örgütü Asala'nın işlediği cinayetleri hatırlattığını belirterek şöyle devam etti:

"Nitekim Azerbaycan'da da Hocalı başta olmak üzere birçok sivil katliamı ve soykırımı, Ermenistan hükümetinin sabıkaları arasındadır. Ermenistan halkı ve yöneticileri, bu tür maceralarla bir sonuç alamayacaklarını, komşularıyla BM kararlarında da öngörüldüğü üzere adil bir barış temin edildiğinde bundan kendilerinin de istifa edeceğini bilmeleri gerekir.

Ermenistan halkı, bölgeyle hiç alakası olmayan eski emperyal güçlerin kışkırtmalarını, ayartmalarını, cesaretlendirmelerini ciddiye almamalı. Biz komşuyuz, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Ermenistan. Biz burada barışı tesis edebiliriz ama böyle saldırgan girişimler, en başta Ermenistan halkının refahına, huzuruna zarar verir. Bunu da herkesin bilmesi gerekir."

- "Minsk grubu, bu olayı ciddi şekilde ele almalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti ve halkı her zaman ve her şart altında Azerbaycan'ın yanındadır." ifadesini hatırlatan Avcı, Azerbaycan'a desteklerini ifade eden Pakistan ve Ukrayna'ya da teşekkürlerini iletti.

Avcı, Dağlık Karabağ sorunu çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu'nun da Ermenistan'ın saldırısını en net ifadelerle değerlendirmesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Aksi takdirde, masada Minsk Grubu'nun gayretleri boşa gidecektir. Minsk Grubu'nun kendi misyonunu yerine getirebilmesi için de bu olayı, tüm boyutlarıyla incelemesi, tespit etmesi, bundan sonra böyle bir olayın tekrar etmemesi içn ne gibi tedbirler alınması gerektiğini ciddi şekilde ele alması gerekir."

- "Araştırma komitesi kurulmalı"

Türkiye ve Azerbaycan'ın haklı davalarını daha fazla anlatması gerektiğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Maalesef haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak da gerekiyor. Sadece askeri gücü kast etmiyorum, diplomatik kanallarda da sesimizi ve davamızı iyi duyurmamız gerekiyor. Karabağ meselesinin ne olduğunu, 12 Temmuz'daki saldırının nasıl gerçekleştiğini elimizdeki tüm medya imkanlarını kullanarak tüm dünyaya döne döne anlatmamız lazım.

Ateşkes sağlanmalıdır. Ama aynı zamanda bu saldırının müsebbipleri araştırılmalıdır, bir araştırma komitesi kurulmalıdır. Nitekim Ukrayna'da bir gözlem ekibi var biliyorsunuz, başında da bir Türk büyükelçi var. Aynı şekilde burada da AGİT de devreye girmelidir. Haklılığımızı bıkmadan, usanmadan anlatmak gerekiyor."

- "Azerbaycan'ın şehitleri Türkiye'nin şehitleridir"

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Avcı, "Azerbaycan'ın şehitleri Türkiye'nin şehitleridir, Türkiye'nin şehitleri Azerbaycan'ın şehitleridir. Türkiye defalarca en yüksek seviyede ifade etmiştir ki her şart ve durumda Türkiye Cumhuriyeti ve halkı, Azerbaycan halkının ve devletinin yanındadır." dedi.