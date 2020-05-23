Ermenistan'ın Dağlık Karabağ provokasyonuna tepki!

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Dünyanın koronavirüs salgınıyla ilgilendiği dönemi fırsat bilen Ermenistan yönetimi, işgal ettiği Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’da tartışmalı bir adım daha attı. Ermenistan hükümeti dünyadan gelen tepkilere rağmen, Azerbaycan topraklarında sözde “Cumhurbaşkanlığı seçimleri” düzenleyerek ve sözde Dağlık Karabağ “cumhurbaşkanı” seçilen Arayik Harutyunyan’a “yemin töreni” yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycanlı gazeteci, İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı Azerbaycanın işgal altındaki Şuşa kentinde yapılan yasadışı seçimler ve sözde yemin töreninin her hangi bir yasal bir gücü olmadığını söyleyerek, “Bu adım, Ermenistan'ın ilhak politikasının bir göstergesidir. Sözde yemin töreni müzakere sürecini bozmayı amaçlayan bir provokasyondur. Ermenistan'ın bu ilhak politikasıtüm dünya için tehlikeli bir eğilimdir”. ifadelerini kullandı.

Şahbazlı, "Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, aynı zamanda uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olan ve uluslararası toplum tarafından açık bir şekilde reddedilen sözde seçimlerin sonuçları hiçbir yasal güce sahip değil. Şu an Azerbaycanın Dağlık Karabağ bölgesi ve etraf 7 ilinin işgali devam ediyor. Azerbaycanlılar bu tarihi topraklarından vahşice bir politika ile uzaklaştırılmıştır. Bu bölgeden olan vatandaşlarımızın seçim hakları ellerinden alınmıştır. Böyle bir durumda herhangi bir seçimin veya yemin töreninin yapılması söz konusu olamaz. Bu uluslararası hukuka ve dünya kamuoyuna açık saygısızlıktır. Bu sadece Azerbaycan'a karşı bir provokasyon değil, aynı zamanda bölgede barış ve istikrara yönelik bir tehdittir.” şeklinde konuştu.

Ermenistan'ın tartışmalı seçim ve yemin töreni ile uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirten Şahbazlı, "Bu nedenle dünya kamuoyu ve uluslararası örgütler Ermenistan'a daha ciddi baskı ve yaptırımlar uygulamalı, onu uluslararası hukuka saygı göstermeye mecbur etmelidir." dedi.

Ermenistan'ın 822, 853, 874 ve 884 kararları ve uluslararası hukukun gerekliliklerini göz ardı ederek sürekli işgalçılık politikası nedeniyle Dağlık Karabağ ve Azerbaycan'ın 7 çevre bölgesinin hâlâ işgal altında olduğunu kaydeden Azerbaycanlı gazeteci, "Ermenistan'ın etnik temizleme siyaseti ve işgal politikasının sonucu olarak, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere 20 binden fazla masum insan vahşice öldürülmüş ve binlerce kişi rehin alınmış ​​ve işkence görmüştür" şeklinde konuştu.