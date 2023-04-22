Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 yaralı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında durumun gerginleştirilmesi amacıyla Şuşa ilinin Allahgulular köyü istikametinde bulunan toprak yolunda Ermenistan tarafından bir provokasyonun daha gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, 22 Nisan saat 17:00 sıralarında Allahgulular köyü çevresinde bulunan yüksekliklerde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine teçhizat taşıyan askeri kamyonun Ermeniler tarafından kasıtlı olarak döşenen mayına çarpması sonucu 2 askerin, yaralı askerlerin yardımına gelen bir askerin ise anti-personel mayına basması sonucu yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun 3 yaralı askerine acil tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak Rus barış gücü birliği ve Türk-Rus Ortak İzleme Merkezi komutanlığına bilgi verildiği ve tüm sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğu bildirildi.