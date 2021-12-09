Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu 0:00 / 0:00

DHA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Kelbecer bölgesi yönünde açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin, gece Kelbecer bölgesi yönünde Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara açtığı ateş sonucu Azerbaycan askeri Asıf Aliyev'in şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerinin aldığı tedbirler sonucunda Ermenistan'ın saldırısının durdurulduğu belirtilirken, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri-politik liderliğine ait olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın, şehidin ailesine ve yakınlarına en derin taziyelerini ilettiğine de yer verildi.