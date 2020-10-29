Ermenistan'ın saldırısında ölen Azerbaycanlı 21 sivil son yolculuğuna uğurlandı - BERDE

AA

Azerbaycan'ın batısındaki Berde kentinin çarşısına, dün Smerch füzesinin içine yerleştirilmiş 140'dan fazla misket bombasıyla saldırı yapıldı.Saldırının, çarşının en kalabalık olduğu öğlen saatlerinde gerçeklemesi nedeniyle 5'i kadın 21 sivil öldü.Hayatını kaybedenlerin bir kısmı, Berde'deki kent mezarlığına, bir kısmı da yakın köylerde bulunan mezarlıklara defnedildi.Saldırı sırasında eşiyle doktordan çıkıp eczaneden ilaç almak isterken misket bombasının isabet etmesi sonucu ölen 51 yaşındaki Fazıl Hacıyev de bugün toprağa verilenler arasındaydı.

Hacıyev, Berde'nin Niftçi köyünde kılınan cenaze namazı sonrası yakınları tarafından köy mezarlığında defnedildi.AA muhabirine konuşan Hacıyev'in kardeşi Hacıyev, "Abim 1993'teki 1'inci muharebede savaşçıydı. Savaş meydanında ölmedi ama eczanede ilaç alırken vuruldu." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, "Bir oğlu şu anda cephede ve babasının vefat ettiğinden haberi yok. Sadece babasının yaralı olduğunu söyledik." dedi.

Azerbaycan'ın haklı davasını Türk basınının dışında kimsenin aktarmadığını belirten Hacıyev, "Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarmasını gündeme getiren Türkiye'nin dışında başka bir devlet yok. Birçok İslam devleti var ancak neyi beklediklerini bilmiyorum." diye konuştu.