Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor - BAKÜ

AA

Bölgeye giden AA muhabirleri Ermeni güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribatı görüntüledi.Çatışmalarda Ermenilerin ateş açtığı bölgelerden biri olan Tovuz ilinin Dondar Kuşçu köyünde çok sayıda eve mermi isabet etti.Köyün sakinlerinden Namık Aliyev'in evi de top mermisinin isabet etmesi sonucu tamamen tahrip oldu. Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağır silahlarla yapılan saldırıda korkmadıklarını ve evlerini terk etmediklerini söyledi.Alışveriş için dışarıda oldukları için şans eseri ailesinden kimseye zarar gelmediğini belirten Aliyev, "Şimdiye kadar korkmadık ve kaçmadık. Bundan sonra da vatanımızı terk etmeyeceğiz." dedi.Aynı köyde yaşayan Mahir Sadıkov'un evi de Ermenilerin attığı havan topu sonucu tahrip oldu.Evi zarar görse de köyü terk etmediğini dile getiren Sadıkov, "Her şeye rağmen biz bu namertlerin önünden kaçacak değiliz. Tüm dünya bunların namertliğini biliyor." diye konuştu.Köydeki bir eve isabet eden fakat patlamayan 120 milimetrelik top mermisi de bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek götürüldü.Saldırılarda 76 yaşındaki bir sivilin hayatını kaybettiği Ağdam köyünde de çok sayıda evde hasar meydana geldi.Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu.