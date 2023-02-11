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Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek gelirken, Iğdır'da bulunan Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır kapısı da 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı

Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı
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AA

Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor.

Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti, sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi.

Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

Alican Sınır Kapısı, son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti.

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremin hemen akabindeki 28 kişilik arama kurtarma ekibi ve teknik ekipmana ilaveten, Ermenistan halkının 5 tır dolusu 100 tonluk gıda, ilaç, su içeren acil yardım paketi de bu sabah Alican Sınır Kapısından geçerek Adıyaman'a doğru yola çıktı."

Kılıç, Ermenistan'ın Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'a teşekkür etti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan da Twitter'da yaptığı açıklamada, insani yardım taşıyan tırların bugün Ermenistan-Türkiye sınırını geçip, deprem bölgesine doğru yola çıktığını belirterek "Yardımcı olabildiğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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