Ernest Muçi ilk antrenmanına çıktı!

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, teknik ısınma gerçekleştirdi. 5’e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Trabzonspor’un yeni transferi Ernest Muçi takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.