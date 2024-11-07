Ernest Muçi'nin dönüşü!
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 yenerek 2. galibiyetini alırken Ernest Muçi gollerine devam etti.
Beşiktaş'ın geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ernest Muçi, son dönemde sergilediği performansla siyah-beyazlı camiayı sevindirdi.
Siyah-beyazlıların Arnavut futbolcusu, Svensson'un ortasını sol arka direkte tamamlayarak takımı öne geçirdi.
Rakibin kilidini açan Muçi, son maçlardaki iyi performansını da sürdürmüş oldu.
Galatasaray derbisinde sonradan oyuna giren Muçi, uzatmalarda yaptığı şık vuruşla takımının tek golünü atarken Kasımpaşa maçında ise ilk yarının sonunda Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetmişti.
Muçi, son 3 resmi maçta 3 gole ulaşırken toplamda ise 4 gol ve 2 asist üretti.
Sezon başında süre bulmakta zorlanan Eyüpspor maçında kadroya alınmayan Muçi, son haftalarda performansını artırarak yerini sağlamlaştırdı.
Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova'dan transfer edilen Muçi için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.
Rafa Silva'nın gelişiyle 10 numara bölgesindeki yerini kaybeden Muçi, bu sezon genelde sol kanatta görev alırken yeni mevkisinde son haftalarda etkili olmaya başladı.