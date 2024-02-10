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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ernest Muçi ve Al-Musrati, ilk antrenmanlarına çıktı - Beşiktaş Haberleri

        Ernest Muçi ve Al-Musrati, ilk antrenmanlarına çıktı

        25. haftada Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta hazırlıklar başlarken yeni transferler Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 13:56 Güncelleme: 10.02.2024 - 13:56
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        Yeni transferler sahaya indi
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        Beşiktaş, Süper Lig´in 25´inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

        Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

        Öte yandan Beşiktaş´ın yeni transferlerinden Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

        Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30´da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00´de özel bir uçakla Kayseri´ye giderek kampa girecek.

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