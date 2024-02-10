Ernest Muçi ve Al-Musrati, ilk antrenmanlarına çıktı
25. haftada Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta hazırlıklar başlarken yeni transferler Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig´in 25´inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.
Öte yandan Beşiktaş´ın yeni transferlerinden Ernest Muçi ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30´da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00´de özel bir uçakla Kayseri´ye giderek kampa girecek.