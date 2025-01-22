Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Ernesto Valverde: Beşiktaş galibiyeti hak etti! - Futbol Haberleri

        Ernesto Valverde: Beşiktaş galibiyeti hak etti!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İspanyol ekibi Athletic Bilbao'da teknik direktör Ernesto Valverde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 21:21 Güncelleme: 22.01.2025 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş galibiyeti hak etti!"
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İspanyol ekibi Athletic Bilbao'da teknik direktör Ernesto Valverde, Beşiktaş'ın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Valverde, "3 gün önce maçımız vardı ama daha iyi olabilirdik. Beşiktaş'ın forvetlerini çok boş bıraktık. Galibiyete ihtiyaçları vardı ve agresif oynadılar. Bugün daha çok topa sahip olabilirdik. Sahada daha iyi olabilirdik. Fırsatlar da yakaladık. Atmosfer de çok güçlüydü. Bu şekilde oynamak zordu. Daha iyi olan Beşiktaş’tı ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar." diye konuştu.

        Beşiktaş'ın kendilerine problem çıkardığını söyleyen Valverde şunları kaydetti:

        REKLAM

        "4 gol yediysek bir şeyler kötü gitmiştir. Beşiktaş bugün bize problem çıkardı. Kontraataklarda pozisyon verdik. Beşiktaş'ın çok kaliteli oyuncuları ve iyi teknik direktörü var. Bugün Beşiktaş daha istekli olan taraftı. Bizim bunlardan ders çıkarıp kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Osasuna’ya karşı kazandık ama bugün kaybettik. Çünkü Beşiktaş daha güçlüydü. Biz de güçlü bir takımız, Beşiktaş da güçlü takım. Sonucu kabul ederek önümüze bakmamız gerekiyor. Bu sezon için en farklı mağlubiyeti aldık. Rakiplere karşı elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa’da her zaman güçlü olmalısınız. Ben her zaman kazanmayı isterim. Beşiktaş’ın da sorunları vardı ama iyileştiler. Öğrenmemiz gereken konular var."

        UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8 içinde bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Valverde, "Biz daima ileriye bakan bir takımız. Daima hücumu düşünüyoruz. 3-1 gerideyken oyuncularımla 'ileriye atak yapmalıyız' diye konuştuk. Averaj önemli ama Beşiktaş 3 oyuncuyla çok atak yakaladı. Bugün istediklerimizi sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçla Beşiktaş mücadelesini kıyaslayan Valverde, "Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları var. O gün kazandık, bugün kaybettik. 'Fenerbahçe daha iyi' desem Beşiktaş taraftarı, 'Beşiktaş daha iyi' desem Fenerbahçe taraftarları kızacak." dedi.

        Tüpraş Stadı'nda taraftarların oluşturduğu atmosfere değinen Valverde, "Sıradışı bir atmosfer vardı. Böyle atmosferi ben de seviyorum. Rakip ve hakem için zorlayıcı bir atmosfer ama böyle atmosferde oynamaktan keyif alıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        MGK: PKK/YPG Suriye'de tasfiye edilecek
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Türkiye'nin yas günü
        Türkiye'nin yas günü
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Trump'tan Rusya'ya tehdit
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları